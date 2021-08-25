2021/08/25 | 16:40 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستقبل مواطنا ازالوا محله ويؤكد على ان لايتضرر الفقراء من ازالة التجاوزات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/25 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل مواطنا ازالوا محله ويؤكد على ان لايتضرر الفقراء من ازالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل مواطنا ازالوا محله ويؤكد على ان لايتضرر الفقراء من ازالة التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).