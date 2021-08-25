القبض على عدد من المتهمين وضبط اسلحة بعمليات امنية في محافظتين

2021/08/25 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عمليات امنية اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية متنوعة وضبط اسلحة غير مرخصة في محافظتي بابل وميسان.

وقالت الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز مديرية شرطة بابل نفذت في غضون الـ24ساعة الماضية ممارسات أمنية واسعة، شملت معظم مناطق المحافظة، بغية متابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار، ألقت من خلالها القبض على ( 53 ) متهما مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة".

واضافت ان "مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان نفذت عملية أمنية تضمنت التفتيش الدقيق للدور السكنية، ونصب الكمائن والسيطرات المفاجئة، فضلا عن تفتيش العجلات، والأشخاص، وتدقيق مستمسكاتهم الرسمية، أسفرت القبض على (٣٠) متهماً وفق مواد قانونية وأحكام جنائية مختلفة، بالإضافة الى ضبط ٥ بنادق "كلاشينكوف"، و١٤ مخزنا للعتاد، و٢٥٠ اطلاقة، كما تم ضبط عدد من العجلات، والدراجات النارية التي لا تحمل مستمسكات ثبوتية".

واشارت الداخلية الى انه "تم نقل جميع المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية" .

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