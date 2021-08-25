إتلاف أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار النجف

2021/08/25 | 17:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إتلاف أدوية بشرية مخالفة للضوابط في منفذ مطار النجف الدولي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “بإشراف مباشر من مديرية منفذ مطار النجف الدولي تم إتلاف (٨٠) كارتون أدوية بشرية بوزن إجمالي بلغ (٧٥٠) كغم”.

واضافت الهياة انه “تم دخول الأدوية إلى البلاد عبر المطار بدون استحصال الموافقات الرسمية من وزارة الصحة”.

وتابعت “تم إتلاف الأدوية كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومضى على وجودها في مخازن الكمارك مدة زمنية طويلة وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، حيث شكلت لجنة مشتركة من الدوائر ذات العلاقة وتمت عملية الإتلاف”.

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