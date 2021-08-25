2021/08/25 | 17:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 05:37 مساءً

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الداخلية تكشف حقيقة سحب يد مدير مكتب وزيرها

نفت وزارة الداخلية، الأربعاء، أنباء تحدثت عن سحب صلاحيات مدير مكتب وزيرها عثمان الغانمي.



وقالت الوزارة في بيان إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سحب صلاحيات الفريق الحقوقي عبد الخالق بدري مدير مكتب وزير الداخلية وإيقافه عن عمله، واعفائه من منصبه".



وأضافت، "وهنا ننفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا، ونؤكد أن الفريق مستمر بعمله وفق الصلاحيات الممنوحة له من قبل وزير الداخلية، لكونه من الضباط الأكفاء النزيهين الذين كانت لهم بصمات واضحة في عمل الوزارة، وهو من الشخصيات التي عملت ومازالت تعمل بإخلاص من أجل العراق وشعبه".



وتابعت، "كما ندعو مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، وأن الوزارة تحتفظ بحق الرد على كل من يحاول نقل هذه المعلومات غير الصحيحة، كما سيتم تكليف الجهات المختصة في وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يروج لمعلومات كاذبة".



وختمت، "تجدر الإشارة الى إن وزير الداخلية وجه بنقل ثلاثة ضباط من قسم القانونية وقسم المتابعة في مكتب الوزير، وذلك لتقصيرهم في أداء الواجب والالتزام به، وأن الوزير مستمر بسياسته التي من شأنها تطوير العمل الأمني، والخدمي، والإداري في وزارة الداخلية".

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