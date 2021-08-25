2021/08/25 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، أن مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق.وقالت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انتخابات تشرين الأول تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018"، مشيدة بـ"إنجازات المفوضية العليا للانتخابات".وأضافت، أن "مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق"، مبينة أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين في الانتخابات حالياً هو خمسة أضعاف العدد الذي عمل في انتخابات 2018".وأشارت إلى أن "مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: مصداقية انتخابات تشرين أساسية لمستقبل العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت: مصداقية انتخابات تشرين أساسية لمستقبل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).