الصحة تجيز تقديم اللقاحات للنساء الحوامل بثلاثة شروط (وثيقة)

2021/08/25 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجازت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، تطعيم النساء الحوامل بلقاحات فيروس كورونا.وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، إنه “إشارة إلى كتابكم المرقم 15 في 2021/8/2 المتضمن رأي اللجنة العلمية للبرنامج الموسع للتحصين بخصوص تحديث الفئات المشمولة بلقاح كوفيد 19 والذي يقتضى شمول الحوامل بتلقيح والمعنون إلى الوكيل الفني وهامشه ( اللجنة الوطنية لانتقاء […]

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