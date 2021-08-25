اللقاحات وسيلة حيويّة للتعاطي مع كوفيد - و ليست لا - مؤامرة - و - مكيدة - حاكتها الحكومة و الشركات الكبرى - أهمّية الفهم و المقاربة العلميّين - شادي الشماوي

2021/08/25 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 714 ، 23 أوت 2021https://revcom.us/a/714/bob-avakian-vaccines-are-a-decisive-means-for-dealing-with-covid-en.htmlمثلما أشرت في المدّة الأخيرة ، هناك مشكل جدّي في هذه البلاد هو أنّ العديد من الناس يرفضون أن يتمّ ت ......





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