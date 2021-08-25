رئيس الوزراء العراقي يوجه بعدم تضرر الفقراء من إزالة التجاوزات على أملاك الدولة

2021/08/25 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن حملة إزالة التجاوزات ستستمر، لأنها تجاوز على الحق العام، وهناك عدد كبير من الأشخاص المنتفعين ممن أثروا من خلال التجاوز على أملاك الدولة، فضلا عما تسببه تلك التجاوزات، من حالات …

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