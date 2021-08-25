رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

2021/08/25 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حضر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية؛ لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.وتم الاتفاق، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على إنشاء محطات طاقة …

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