الاف الدولارات.. شركة أمريكية سيئة الصيت تعرض على الافغان الإجلاء بالأجرة

2021/08/25 | 18:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومات الغربية أبلغت تلك المنظمات بأن عمليات الإجلاء لن تتواصل بعد الجمعة .

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