كربلاء.. المُستشفى العام لقضاء عين التمر يشهد اول ولادة طبيعية بدون ألم لأمراة عشرينية

2021/08/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى طاقم طبي وصحي مُتخصص في مُستشفى

عين التمر العام بكربلاء المُقدسة، أول

ولادة طبيعية بدون ألم لأمراة من أهالي

القضاء، بعمر ( 27 ) عاماً، أنجبت خلالها

مولوداً ذكر.





وقال مُدير المُستشفى، الدكتور غس

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