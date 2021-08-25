العراق يتصدر قائمة أعلى البلدان بدرجات الحرارة في العالم (جدول)

2021/08/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت 12 منطقة عراقية وثلاث مناطق في

الكويت، أعلى معدل في درجات الحرارة في

العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا

الأمريكية، اليوم الاربعاء، جدولا من

15 منطقة ومدينة

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