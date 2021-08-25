الدولار الليبي يفاقم من عمليات النصب والأحتيال في إقليم كردستان

2021/08/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل،

الأربعاء، عن إلقاء القبض على 25 شخصا

يمثلون 7 مجاميع متورطة بعمليات نصب

واحتيال على المواطنين بإسم "الدولار

الليبي".

وقال المتحدث بإسم شرطة اربيل هوكر عزيز

في مؤتمر صح

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