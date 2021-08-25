تفجير دراجتين ناريتين مفخختين في أيمن الشرقاط

2021/08/25 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الامني، اليوم الأربعاء، بتفجير دراجتين مفخختين، في أيمن الشرقاط.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قواتنا الامنية تواصل عملياتها لتجفيف منابع الإرهاب ، حيث تمكنت قوة من لواء المشاة 91 في قيادة عمليات صلاح الدين من تنفيذ واجب في ايمن الشرقاط".

وأضافت، أن "الواجب أسفر عن العثور على دراجتين ناريتين مفخخة، تم تفجيرهما من قبل الهندسة الميدانية للقيادة".

ولفتت الخلية، إلى "العثور على جليكانين سعة 20 لتر مملوءتين بمادة C4، فضلا عن العثور على صفيح قاعدة هاون 81 ملم، تم التعامل معها اصولياً".

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