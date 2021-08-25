2021/08/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم / يويفا/ ، اليوم الأربعاء، التصنيف الجديد الخاص بالدوريات الكبرى في القارة الأوروبية، وذلك خلال تحديثه الموسمي الذي شهد خروج الدوري الفرنسي من القائمة .وأشار موقع يويفا الرسمي، إلى أن ترتيب الدوريات الخمسة الكبرى أصبح كما يلي بدءا من الموسم الجديد ..الدوري الانكليزي الممتاز بريميرليج.الدوري الاسباني الليجا.الدوري الايطالي سيري-آ.الدوري الالماني بوندسليجا.الدوري البرتغالي.وبحسب تصنيف " يويفا " الجديد جاء الدوري الفرنسي في المركز السادس من الترتيب العام للدوريات، بفارق نقطة كاملة بينه وبين الدوري البرتغالي صاحب المركز الخامس، رغم الكوكبة التي انضمت إلى الدوري والأسماء الشهيرة المتمثلة في ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار جونيور ".ويحمل نادي ليل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي قبل خروجه من تصنيف الدوريات الخمسة الكبرى، والتي توج بها بفارق نقطة واحدة عن نادي باريس سان جيرمان وصيف النسخة ذاتها "./انتهى2

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