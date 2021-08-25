الكعبي : مشروع ضخم سينفذ في العراق لتحسين البيئة

2021/08/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عدّ النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الازمة النيابية حسن الكعبي ، اللقاح المستخدم لمواجهة فيروس كورونا , هو الحل الامثل والوحيد لمحاربة هذا الوباء الخطير ، بعد تفشي نمط ( دلتا ) في العراق وهو الاخطر على صحة المواطنين بغض النظر عن اعمارهم ، مشيرا الى ان ارتفاع نسب المتلقين للقاح مؤخرا هو مؤشر ايجابي سيسهم في تقليل عدد الاصابات والوفيات .واكـد الكعبي ، خلال لقائه وزير الصحة المكلف وكالة هاني العقابي ، ضرورة زيادة الفحوصات الميدانية المباشرة في المناطق والمحلات التجارية والمولات والعمل على زيادة اعداد لقاحات كورونا المجهزة من قبل الشركات العالمية الرصينة التي اثبتت فعاليتها في هذا المجال , وايضا زيادة اعداد الاسرة وتكثيف الجهود لمعالجة الحالات الراقدة في المستشفيات من المصابين بكورونا ".كما كشف عضو هيئة الرئاسة، عن اضخم مشروع سيتم تطبيقه في العراق والمتعلق بتحسين البيئة العراقية سواء تقليل التلوث الهوائي او المياه ، مبينا ان " هذا المشروع سيكون حكوميا بشكل تام , ويلزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي يتسبب نشاطها في تلوث البيئة ، بالاسهام في الفعاليات الصديقة للبيئة ولمعالجة هذا التلوث عبر اجراءات محددة ، مثل نصب وحدات لمعالجة المياه التي استخدمت من قبل هذه المؤسسات لإنتاج الطاقة او النفط او اي صناعة اخرى قبل اعادتها للأنهر , وايضا فعاليات لتحسين بيئة المدن منها التشجير وزراعة اي بقعة تعود لمدرسة او مستشفى او شارع وغيرها ".وتابع :" ان تحسين البيئة العراقية سيعود على البلد بالعديد من الفوائد ، منها ايقاف هدر اموال طائلة تستخدم باستيراد العلاجات للأمراض التي تسببها ملوثات البيئة "./انتهى5

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