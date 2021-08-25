الداخلية : هذه حقيقة ما تردد عن سحب صلاحيات مدير مكتب الوزير

2021/08/25 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصحـت وزارة الداخلية، حقيقة ما تردد عن سحب صلاحيات مدير مكتب وزيرهـا عثمان الغانمي ، على خلفية مانقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن سحب صلاحيات الفريق الحقوقي عبد الخالق بدري ، مدير مكتب وزير الداخلية وايقافه عن عمله واعفائه من منصبه .وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن " الفريق الحقوقي عبد الخالق بدري ، مدير مكتب وزير الداخلية مستمر بعمله وفق الصلاحيات الممنوحة له من قبل الوزير ، لكونه من الضباط الاكفاء النزيهين الذين كانت لهم بصمات واضحة في عمل الوزارة "، مبينا انه " سيتم تكليف الجهات المختصة في وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يروج لمعلومات كاذبة".واوضحت ، إن " وزير الداخلية وجه بنقل ثلاثة ضباط من قسم القانونية وقسم المتابعة في مكتب الوزير ، وذلك لتقصيرهم في أداء الواجب والالتزام به "./انتهى5

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