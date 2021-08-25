بعد اتفاقية التعاون بينهما.. كيف تُصنف السعودية وروسيا في التجارة العسكرية؟

2021/08/25 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر، عن لقائه مع نائب وزير الدفاع الروسي العقيد ألكسندر فومين لتوقيع اتفاقية بين المملكة وروسيا بهدف تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

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