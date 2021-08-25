الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على اسلحة في كركوك

2021/08/25 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على عبوات ناسفة وصواريخ قاذفة ضمن قاطع عمليات كركوك .

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