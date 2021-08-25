محلل سياسي: يجب تقسيم الطارمية الى مربعات امنية من اجل السيطرة عليها

2021/08/25 | 18:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي،حافظ آل بشارة ، اليوم الاربعاء، يجب تقسيم الطارمية الى مربعات امنية من اجل السيطرة عليها، فيما اشار الى ان دعاة الانتخابات هم انفسهم اصبحوا من دعاة التأجيل بسبب تعليمات الممثلة الاممية والسفارة الامريكية.وقال آل بشارة في برنامج كاتب وقضية: “لم يتم اجتثاث داعش بشكل كامل فهناك حواضن ما زالت […]

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