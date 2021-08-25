المنافذ تعلن إتلاف ٧٥٠ كغم من الأدوية البشرية المخالفة في النجف

2021/08/25 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن إتلاف (٧٥٠) كغم من الأدوية البشرية المخالفة في مطار النجف.وقالت الهيأة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بإشراف مباشر من مديرية منفذ مطار النجف الدولي تم إتلاف (٨٠) كارتون أدوية بشرية بوزن إجمالي بلغ (٧٥٠) كغم”، مبينة أنه ” تم دخول الأدوية …

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