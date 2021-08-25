بلاسخارت تقدم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق

2021/08/25 | 18:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن مصداقية انتخابات تشرين أساسية لمستقبل العراق (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إحاطة جديدة لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق، مؤكدة أن مصداقية انتخابات تشرين الأول/أكتوبر ستكون أساسية لمستقبل العراق.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي وتابعها "ألترا عراق"، إن "انتخابات تشرين الأول تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018"، مشيدة بـ"إنجازات المفوضية العليا للانتخابات".

وأضافت، أن "مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق"، مبينة أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين في الانتخابات حاليًا هو خمسة أضعاف العدد الذي عمل في انتخابات 2018".

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