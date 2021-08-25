البرلمان الإيراني يصوت لصالح منح الثقة لحكومة السيد رئيسي باستثناء وزير واحد

2021/08/25 | 18:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، لمصلحة منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس الجديد لإيران، السيد إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد.ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم على ثقة البرلمان الإيراني.وحصل المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة.كما صادق البرلمان على تعيين وزراء الأمن، […]

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