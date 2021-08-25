2021/08/25 | 18:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الداخلية، الأربعاء، أنباء تحدثت عن سحب صلاحيات مدير مكتب وزيرها عثمان الغانمي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سحب صلاحيات الفريق الحقوقي عبد الخالق بدري مدير مكتب وزير الداخلية وإيقافه عن عمله، واعفائه من منصبه”.وأضافت، “وهنا …

ظهرت المقالة الداخلية تنفي سحب يد مدير مكتب وزيرها أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي سحب يد مدير مكتب وزيرها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي سحب يد مدير مكتب وزيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).