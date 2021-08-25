عبد المعين الملوحي وكسر احتكار الترجمات الغربية إلى اللغة العربية - شاهر أحمد نصر

2021/08/25 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شاهر_أحمد_نصر أقامت الهيئة العامة للكتاب في وزارة الثقافة بالتنسيق مع جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب، ندوة في فرع حمص لاتحاد الكتاب تحت عنوان "عبد المعين الملوحي أديباً، وشاعراً، ومترجماً" في 24/8/2021، ويشكر فرع حمص لاتحاد الكتاب على استضافته هذه الندوة، إنما ضيق الصالة حرم كثيرين - وكان من بينهم ضيوف أتوا من محافظات أخرى خارج محافظة حمص - من حضور الندوة، فضلاً عن أنّ حضور الشبان والشابات لم يكن كما هو ......





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