الأمبريالية الأمريكية بين كابول وسايجون - رضي السماك

2021/08/25 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك على الرغم من مضي أزيد من عشرة أيام على غزوة ميليشيا طالبان الأرهابية لكابول وإحكام سيطرتها الحديدية على العاصمة الأفغانية وما تبع ذلك من قيامها بفرض ثقافتها الظلامية الواحدة على أهالي المدينة عبر سلسلة من الأجراءات التي مازالت تتوالى، ليس أقلها فرض البرقع على النساء ومسح كل صور المرأة من واجهات الصالونات النسائية والأعلانات التجارية والحبل على الجرار ، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها الاُوربيين م ......





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