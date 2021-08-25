2021/08/25 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرب فتح استمارة تعيين خريجي كليات العلوم خلال الأيام المقبلة، فيما كشفت عن عدة خيارات للتعيين. وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



فتح استمارة تعيين لخريجي كليات العلوم المركز الخبري الوطني.

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