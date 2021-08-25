الهيئة تحدد 4 منافذ حدودية لدخول محصول ’الطماطم’ المستورد حصراً

2021/08/25 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، السماح بدخول مواد جديدة من الخضر والفواكه، التزاما بتوجيهات وزير الزراعة.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 اب 2021)، انها "جهة رقابية مسؤولة عن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الزراعة، حيث سبق وأن منعت مجموعة من المواد الخضر والفواكة كالطماطم والخيار".

وأضاف البيان أنه "تم قبل يومين موافقة وزير الزراعة على شمول بعض المواد بالدخول وتم التعميم والعمل يجري بشكل انسيابي في كافة المنافذ الحدودية".

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