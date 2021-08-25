2021/08/25 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، المضي بتطوير اتفاقية التعاون مع أوكرانيا وتنفيذ برامج التوأمة والزمالات البحثية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير التعليم نبيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: المضي بتنفيذ برامج التوأمة والزمالات البحثية مع اوكرانيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: المضي بتنفيذ برامج التوأمة والزمالات البحثية مع اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: المضي بتنفيذ برامج التوأمة والزمالات البحثية مع اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).