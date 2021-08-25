2021/08/25 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد تدعو جميع شُعبها في الدوائر والمؤسسات للإسراع بإنجاز المعاملات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تدعو جميع شُعبها في الدوائر والمؤسسات للإسراع بإنجاز المعاملات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تدعو جميع شُعبها في الدوائر والمؤسسات للإسراع بإنجاز المعاملات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).