2021/08/25 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخص الأطباء إصابة اللبنانية ليان، 29 عاماً، بمرض سرطان الثدي في وقت مبكر، إذ تبين أنه في المرحلة الثانية، مما يعني احتمالاً كبيراً في الشفاء منه بعد تلقي العلاج، لكن عوامل أخرى فرضت نفسها لسوء حظ المريضة الشابة.

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