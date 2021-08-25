معالجة ورفع عدد من المقذوفات والمتساقطات الجوية في الديوانية

2021/08/25 | 19:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وما زالت عمليات المعالجة مستمرة.

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