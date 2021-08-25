الاعلام الامني.. تفجير دراجتين مفخختين في الشرقاط

2021/08/25 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، الأربعاء، تفجير دراجتين مفخختين، في أيمن الشرقاط.

وذكرت الخلية، في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (25 اب 2021)، أن "قواتنا الامنية تواصل عملياتها لتجفيف منابع الإرهاب، حيث تمكنت قوة من لواء المشاة 91 في قيادة عمليات صلاح الدين من تنفيذ واجب في ايمن الشرقاط".

وأضافت، أن "الواجب أسفر عن العثور على دراجتين ناريتين مفخخة، تم تفجيرهما من قبل الهندسة الميدانية للقيادة".

ولفتت الخلية، إلى "العثور على جليكانين سعة 20 لتر مملوءتين بمادة C4، فضلا عن العثور على صفيح قاعدة هاون 81 ملم، تم التعامل معها اصوليا".

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