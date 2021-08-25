المالية تناقش آليات تعظيم الايرادات العامة

2021/08/25 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة المالية، اليوم الأربعاء،

آليات تعظيم الايرادات العامة، فيما

أكدت التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها

الإصلاحي، خاصة المتعلق برسم السياسة

المالية السليمة وإعداد مشاريع

الموازنات التي تنسجم مع حج

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