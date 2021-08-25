رئاسة البرلمان ووزارة الصحة: هذا الحل الوحيد لمجابهة كورونا

2021/08/25 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حسن الكعبي، ووزير الصحة والبيئة وكالة

هاني العقابي، على أن اللقاح المستخدم

لمواجهة فيروس كورونا , هو الحل الامثل

والوحيد لمحاربة هذا الوباء الخطير.

وقال مكتب الكعب

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