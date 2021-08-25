الخزعلي: من يمثل وحدة العراقيين وشجاعتهم ووطنيتهم هو الحشد الشعبي

2021/08/25 | 19:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي،هيثم الخزعلي، اليوم الاربعاء، ان منذ قدوم الكاظمي حدث تغيير بالقيادات الامنية واغتيالات، لافتا ان من يمثل وحدة العراقيين وشجاعتهم ووطنيتهم هو الحشد الشعبي.وقال الخزعلي في برنامج كاتب وقضية، ان “ازلام النظام السابق قاموا بالتنسيق مع داعش للاستحواذ على المنطقة وتعيين انصارهم وتهجير الشيعة من تلك المنطقة”، مبينا ان “الارهاب ينطلق […]

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