محققو منظمة الصحة العالمية: فرصة اكتشاف منشأ فيروس كورونا تتضاءل

2021/08/25 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محققون يوم الأربعاء إن فرصة اكتشاف منشأ فيروس كورونا المستجد تختفي بالفعل مع تلاشي الاستجابات المناعية للناس وتلاشي أي دليل في أجساد الحيوانات.

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