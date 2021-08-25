2021/08/25 | 19:12 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 07:05 مساءً

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نائب يعلن فتح استمارة تعيين لخريجيي احدى الكليات خلال أيام

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، الأربعاء، قرب فتح استمارة تعيين خريجي كليات العلوم خلال الأيام المقبلة، فيما كشفت عن عدة خيارات للتعيين.



وقال الموسوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "اللجنة ناقشت مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي تعيين العلوميين، وجرى الاتفاق على اجتماع موسع في مجلس الخدمة الاتحادي".



وأضاف، أن "المناقشات تتضمن نسبة 15 %‎ من حملة الشهادات العليا الموجودة حاليا لأنه لم يتم البت بها"، متابعاً أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم فتح الاستمارة لتعيين العلوميين وتحديد القوائم".



وأوضح الموسوي أن "هناك 7050 درجة وظيفية باقية من مجمل الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها في الموازنة الى وزارة الصحة لمختلف أقسام العلوميين"، لافتاً إلى أنه "تم تعيين جميع الاختصاصات الطبية والصحية الاخرى من أطباء أسنان وصيادلة وأطباء ومعاهد صيدلة وتمريض والتي مجملها 56 ألف درجة".



وذكر أنه "لم يتم حسم نسبة الـ 15 %‎ لحملة الشهادات العليا والنقاش يدور حول أن تكون من ضمن السبعة آلاف، وهناك رأي يطالب بأن تكون من ضمن حركة الملاك وفي الاجتماع القادم سوف يحسم الامر".



وأضاف، أن "هناك رأيا بحجز الـ 15 %‎ وتعيين العلوميين وتعيين 6000 درجة وظيفية وبعدها يتم حسمها قانونياً".



وتابع أن " الخريجين العلوميين عددهم يقارب 50 ألف خريج والجميع مشمولون وسوف تعلن الاستمارة وعلى اساس الحقول والنقاط يتم التعيين والتفاضل فيما بينهم وكذلك سيتم اضافة 25 %‎ من الحذف والاستحداث".



وأعلنت لجنة الصحة النيابية، وفق بيان رسمي اليوم، الاتفاق مع مجلس الخدمة ووزارة الصحة على إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية لخريجي العلوم مع تخصيص 25 % من حركة الملاك لهم.

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