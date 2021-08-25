التقاعد تعلن إنجاز 85 % من معاملات المتقاعدين

2021/08/25 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، إنجاز 85 % من معاملات المتقاعدين.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإنها تدعوا جميع شُعب التقاعد في دوائر ومؤسسات الدولة للإسراع بإنجاز معاملات الموظفين والعسكريين المحالين للتقاعد وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعمول بها حالياً وإرسالها الى الهيأة وذلك لإنجازها وصرف الهويات التقاعدية والاستحقاقات للمتقاعدين". وأكدت الهيأة أنجاز نسبة 85 ‎%‎ من المعاملات المرسلة من الدوائر والبقية تُنجز تباعاً بعد إكمال البيانات الخاصة بإنجاز المعاملات التقاعدية".

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