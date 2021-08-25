قصة لورنس العرب الحقيقية - محمود الصباغ

2021/08/25 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ الحرب العالمية الأولى بعد 100 عام: قصة لورنس العرب الحقيقية سكوت أندرسون*ترجمة وإعداد: محمود الصباغيقال أن غارات لورنس العرب الجريئة في الحرب العالمية الأولى جعلت منه أسطورة، لكنها لم تمنع من تحوله إلى مجرد إرث محارب صحراء مكتوب بالرمال في الشرق الأوسط اليوم يلوّح الشيخ خالد سليمان العطّون، المواطن المعروف وزعيم أحد العشائر في جنوب الأردن، بيده نحو الخارج، لجهة الشمال، ويقول: ......





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