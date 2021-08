قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 2 - طلال الربيعي

2021/08/25 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي الشرق الأوسط (تكملة) في 14 أبريل / نيسان 2018 ، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 100 صاروخا إضافيا على 3 أهداف مختلفة في سوريا، مدعية مرة أخرى أن الحكومة استخدمت هجمات كيماوية ضد مواطنيها في دوما كمبرر.Syria: US, UK and France launch strikes in response to chemical attack

