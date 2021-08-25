2021/08/25 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عدّت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، الأربعاء، "مقاطعة الانتخابات" المقبلة، بـ"استراتيجية غير فعالة"، فيما أشارت إلى أن "المقاطعة" لن تقدم أية حلول.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت بلاسخارت خلال احاطتها أمام جلسة مجلس الأمن، "نشدد على أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، بالنسبة لمستقبل العراق".

وأكدت، أن "مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية".

ورأت بلاسخارت، أن "مقاطعة هذا الاستحقاق الجوهري، ليست استراتيجية فعالة ولن تقدم أي حلول، بحسب تعبيرها".

"وكالات"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت عن ’مقاطعة’ انتخابات تشرين: استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت عن ’مقاطعة’ انتخابات تشرين: استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).