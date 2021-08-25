الصحة العالمية تكشف عن خارطة كوفيد الجديدة.. والدول الخمس الأعلى في الإصابات

2021/08/25 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ففي تقييمها الأسبوعي للجائحة، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن إصابات كوفيد – 19 زادت بنحو 20 بالمائة و8 بالمائة في غرب المحيط الهادئ والأميركتين، بينما ظلت معدلات المرض كما هي أو تراجعت في مناطق أخرى.

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