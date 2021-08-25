مانشستر سيتي يحدد شرط التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2021/08/25 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الاربعاء، عن شرط مانشستر سيتي للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، في السوق الصيفي الحالي.وقالت صحيفة ”ذا صن“ أن مانشستر سيتي سيتحرك للتعاقد […]

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