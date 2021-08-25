التقاعد الوطنية تصدر توجيهات هامة بشأن الموظفين

2021/08/25 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة التقاعد الوطنية، الأربعاء، جميع شعبها، إلى الاسراع بانجاز معاملات الموظفين المحالين إلى التقاعد.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (25 آب 2021)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تدعو هيئة التقاعد الوطنية جميع شعب التقاعد في دوائر ومؤسسات الدولة، إلى الاسراع بانجاز معاملات الموظفين المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد وفقا للانظمة الإلكترونية المعمول بها حاليا، وإرسالها إلى الهيئة، وذلك لانجازها وصرف الهويات التقاعدية واستحقاقات المتقاعدين."

وأضافت الهيئة وفق البيان، انه "تم انجاز ما نسبته 85% من المعاملات المرسلة من الدوائر"، مبينة أن "بقية المعاملات ستنجز تباعاً بعد اكمال البيانات الخاصة بإنجاز المعاملات التقاعدية".

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