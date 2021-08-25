نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان: مخزون

2021/08/25 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان

من أن مخزون معظم المستشفيات من مادة

المازوت لا يكفيها سوى ليومين، ومنها

ليوم واحد، معلنة "أننا أمام خطر داهم

يهدد حياة المرضى مباشرة".

وقالت النقابة في بيان، إن "

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