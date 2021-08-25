التقاعد تعلن إنجاز 85‎%‎ من المعاملات التقاعدية

2021/08/25 | 19:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاربعاء، عن انجاز 85 % من معاملات المتقاعدين.وذكر بيان للهيئة، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تدعوا التقاعد الوطنية جميع شُعب التقاعد في دوائر ومؤسسات الدولة للأسراع بأنجاز معاملات الموظفين والعسكريين المحالين للتقاعد وفقاً للأنظمة الألكترونية المعمول بها حالياً وأرسالها الى الهيأة وذلك لأنجازها وصرف الهويات التقاعدية والأستحقاقات […]

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