في 70 ثانية.. كل ما تود معرفته عن قطع الجزائر العلاقات مع المغرب

2021/08/25 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من الثلاثاء، بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة"، وفيما يلي نستعرض لكم أهم الأحداث التي لحقت هذا الإعلان.

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