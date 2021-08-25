الخير الله: مؤتمر بغداد برعاية عراقية واستجابة قادة الدول هي لثقتها بالدور العراقي

2021/08/25 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم مؤتمر بغداد نزار الخير الله، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة تحضيرية لتجهيز جميع الإجراءات المتعلقة بالقمة.

وأكد رغبة الحكومة وجديتها في بناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة.

وأضاف الخير الله في مؤتمر صحفي، إن العراق يتطلع لمشاركة على مستويات عليا في مؤتمر بغداد والحضور الدولي ضرورة لتعزيز الدور العراقي.

وتابع ان مؤتمر بغداد برعاية عراقية واستجابة قادة الدول كانت لثقتها بالدور العراقي، مؤكدا رغبة الحكومة العراقية وجديتها في بناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة.

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