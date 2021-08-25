توضيح من الشرطة إثر أنباء عن هروب قاتل عبير سليم

2021/08/25 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت مديرية الشرطة في محافظة كربلاء، الأربعاء، توضيحًا على خلفية هروب مطلوب متهم، وكشفت عن ملابسات الحادثة.

وصدر التوضيح، 25 آب/أغسطس، عقب أنباء ربطت الحادثة بـ "قاتل" مدير بلدية كربلاء عبير سليم، الذي يواجه حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت.

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وقال البيان، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرًا مفاده (هروب متهم محكوم)، ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نود أنّ نبيّن التفاصيل".

وأضاف البيان، "قبل ما يقارب 16 يومًا حصلت مشاجرة بين المدعو المتهم (ك.ج.ع) من مواليد 1979 وأحد أقاربه (ابن خاله) وتم توقيفه وفق المادة (434 عقوبات)، إلاّ أنّ أقاربه ادعى أنّ اسم المتهم الحقيقي هو (س.ج ع) وليس (ك.ج ع) كما ادعى، وأنّه مطلوب إلى إحدى المحافظات بسبب حادث قتل، وهارب من تلك المحافظة بعد تنفيذ جريمته هناك حسب أقوال أقاربه، لكن المتهم أنكر هذه الأقوال فيما باشر مركز الشرطة بإكمال الإجراءات التحقيقية للتأكد من صحة المعلومات وصحة صدور المستمسكات التي قدمها المتهم، وذلك تنفيذًا للأوامر القضائية الصادرة".

وتابع البيان، "في ليلة أمس الثلاثاء تعرض المتهم إلى وعكة صحية كونه يعاني من مشاكل قلبية، وقد أحيل إلى ردهة القلب في المستشفى الحسيني لغرض تلقي العلاج، ولدى رقوده في قسم الإنعاش قام المتهم في الساعة الرابعة فجرًا بمباغتة الحرس المكلف بحراسته والهرب منه"، مؤكدًا "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإيداعهم التوقيف".

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